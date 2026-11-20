“Regole deboli sul “Made in Europe”, insieme a obiettivi meno ambiziosi di riduzione delle emissioni, rischiano di lasciare il mercato delle batterie, e la sua filiera, ai concorrenti dell’Europa”. A dirlo è Transport&Environment, la principale organizzazione in Europa in materia di decarbonizzazione dei trasporti. L’intesa tra Francia e Germania sull’auto e sul “Made in Europe”, che indebolisce sia gli obiettivi sulle emissioni di CO2 sia le regole sulle batterie, garantirebbe infatti appena il 13% della produzione di celle per batterie prevista in Europa nel 2030.

L'Industrial Accelerator Act (IAA), la proposta di legge europea sul “Made in Europe” oggi in discussione tra Parlamento europeo e Stati membri, introduce requisiti di “contenuto locale” affinché le scarse risorse pubbliche e gli incentivi fiscali disponibili servano davvero a sostenere la produzione europea. L’analisi di T&E mostra però che l’intesa franco tedesca, introducendo regole deboli sul “Made in Europe”, potrebbe mettere a rischio il 90% della produzione europea di batterie, destinando a fabbriche fuori dall’Ue ordini per 100 GWh di celle (l’equivalente di 1,5 milioni di pacchi batteria) e 250 GWh di catodi.

Allo stesso tempo, l’industria europea delle batterie rischia un colpo ulteriore dalla posizione approvata dalle commissioni del Parlamento europeo, attesa al voto dell’Aula a dicembre, una posizione che indebolisce le norme sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per le auto nuove. Si venderebbero meno auto elettriche e, di conseguenza, servirebbero meno celle prodotte in Europa: 247 GWh in meno tra il 2027 e il 2032, pari alle batterie di circa 3,7 milioni di auto elettriche e a quasi tre volte la capacità annua del più grande impianto di batterie d’Europa, quello di LG Energy Solution in Polonia.

“L’accordo franco-tedesco - dichiara Andrea Boraschi, direttore di T&E Italia - è un disastro per l’industria europea delle batterie. I leader europei dovrebbero avere come priorità assoluta una filiera delle batterie completa e Made in EU, con i posti di lavoro qualificati che porterebbe. Invece discutono di quanto indebolire proprio le regole che garantirebbero la produzione domestica. Incentivi deboli ai criteri di contenuto locale per le batterie, nell’IAA, manderebbero un pessimo segnale politico sul futuro di questa industria in Europa. Le aziende europee, che faticano a scalare la loro produzione, dovrebbero invece poter contare sulla spinta alla domanda che l’IAA può dare”.

Un’intesa che, tra l’altro, potrebbe mettere a rischio il futuro di stabilimenti come Lyten (ex Northvolt) in Svezia, PowerCo a Salzgitter in Germania o Verkor a Dunkerque in Francia dal momento che molte fabbriche di celle stanno avviando ora la produzione, e gran parte della produzione europea attesa per il 2030 arriverà da impianti oggi non ancora operativi.

Secondo T&E, l’industria europea delle batterie non deve fare la fine di quella dei pannelli solari, perdendo la propria capacità produttiva e tecnologica in favore della Cina. T&E chiede quindi all’Unione di respingere la proposta dell’accordo franco-tedesco sulle batterie e di attenersi alle scadenze e ai requisiti previsti dalla proposta della Commissione europea. Chiede anche di introdurre un perimetro rigorosamente “Made in EU”, o al massimo un elenco ristretto di partner affidabili: i 27 Stati membri, lo Spazio economico europeo (che comprende anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e il Regno Unito. E chiede di non indebolire ulteriormente gli standard sulle emissioni di CO2 delle auto.