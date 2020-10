Be Power, 14 ml di euro di finaziamento per installare colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

MILANO - Il gruppo Be Power, che opera in Italia nelle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, assistito dallo studio Eptalex nella concessione di un’operazione finanziaria di finanziamento della durata di 6 anni per complessivi 14 milioni di euro, di cui 8,5 milioni assistiti da Garanzia Italia di Sace e 5,5 milioni del Fondo Centrale di Garanzia. Nel dettaglio, l’operazione è destinata all’installazione da parte del gruppo Be Power di colonnine per l’erogazione del servizio di ricarica di veicoli elettrici.

Fino ad ora sono stati installati circa 2500 punti di ricarica, sia in corrente alternata che ad alta potenza in corrente continua, su tutto il territorio nazionale, ma l’obiettivo è di arrivare a contarne 30 mila nei prossimi anni per soddisfare un range di crescita del parco italiano di veicoli elettrici compreso tra 1 e 3 milioni al 2025 e tra 5 e 9 milioni nel 2030. Attraverso questa operazione darà ancora maggiore impulso ad un progetto di importanza fondamentale per il nostro Paese: un ambizioso piano di sviluppo di una rete di ricarica per veicoli elettrici pubblica e accessibile, a sostegno della mobilità sostenibile su tutto il territorio nazionale.

Be Power è una società che nel 2019 ha raggiunto un fatturato di 62,4 milioni di Euro. Opera attraverso la società Be Charge nel settore della mobilità elettrica e attraverso la società di Energia nel settore trading energetico e della demand response; è controllata in maggioranza da Zouk Capital, gestore inglese di fondi di infrastrutture e di private equity specializzato negli investimenti nell’economia sostenibile, e in minoranza da un veicolo controllato dal fondo anglo americano Aretex Capital Partners, Synergo SGR e Three Hills Capital Partner.