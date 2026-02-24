BeBeep, oltre 21.500 auto vendute nel 2025: brand di Autotorino festeggia traguardo dei due anni con il concorso “Golden Ticket”

COSIO VALTELLINO – La trama è simile a quella del celebre film la “Fabbrica di cioccolato”, ma questa volta ci sono di mezzo auto e moto. A due anni dalla nascita, BeBeep celebra un percorso di crescita costante con un’iniziativa che punta a trasformare l’acquisto di un’auto usata in un’esperienza capace di sorprendere e, perché no, far tornare anche bambini. Il marchio dedicato alle vetture di seconda mano del gruppo Autotorino, realtà nata sessant’anni fa e oggi tra i principali dealer italiani con sede a Cosio Valtellino, festeggia il proprio secondo compleanno lanciando il concorso “Golden Ticket BeBeep”.

L’iniziativa si ispira al tema della fortuna. Infatti, dal 16 febbraio al 15 marzo 2026, tutti coloro che acquisteranno un veicolo usato - auto, moto o veicolo commerciale - riceveranno una tavoletta di cioccolato all’interno della quale potrebbe essere nascosto uno dei fortunati Golden Ticket. Un richiamo al celebre romanzo di Roald Dahl, da cui hanno preso ispirazione le due trasposizioni cinematografiche. I biglietti vincenti daranno accesso a premi esclusivi, tra cui soggiorni e weekend per due persone, ingressi alla Spa e altre proposte realizzate in collaborazione con La Fiorida Agri Relais, eccellenza valtellinese dell’ospitalità e del benessere.

Ma il concorso non è altro che il modo per celebrare i risultati ottenuti nell’ultimo anno. Nel 2025 BeBeep ha registrato 21.500 vetture vendute, con una crescita del 3,8% rispetto al 2024. Numeri che confermano la solidità di un progetto nato per presidiare in modo strutturato il mercato dell’usato, oggi sempre più centrale nelle scelte di mobilità degli italiani. Ancora più significativo è il dato legato ai servizi: oltre il 55% delle vetture è stato acquistato tramite finanziamento e il 44% è stato assicurato contestualmente alla vendita. In sostanza, quasi un cliente su due sceglie un acquisto completo, integrando coperture e formule finanziarie direttamente in concessionaria, segno di una crescente attenzione alla pianificazione e alla serenità post-vendita.

Sul fronte delle alimentazioni, emerge un elemento che fotografa l’evoluzione del mercato: l’usato elettrico ha raggiunto il 6% delle vendite BeBeep, un’incidenza che rispecchia quella dell’immatricolato nuovo nazionale nel segmento delle vetture a zero emissioni. Un dato che evidenzia come anche nel comparto dell’usato stia maturando una domanda consapevole verso l’elettrificazione, complice una maggiore disponibilità di prodotto e una percezione più solida in termini di affidabilità e convenienza.

Analizzando le preferenze di acquisto, i Suv si confermano protagonisti con il 37,4% delle vendite e un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. Seguono le berline, che rappresentano il 32,1% con una crescita del 4%, mentre i crossover salgono al 12,2% segnando un +14% rispetto al 2024. Le familiari si attestano al 5,6%, anch’esse in aumento. Il quadro complessivo racconta un mercato dinamico, dove la versatilità e la posizione di guida rialzata continuano a conquistare consensi, ma dove resta uno spazio significativo anche per le configurazioni più tradizionali.

BeBeep non è soltanto auto. Infatti il segmento delle moto rappresenta il 3,3% del totale, con una crescita del 5% rispetto al 2024, a testimonianza di un interesse crescente per una mobilità più agile in città, senza tralasciare il lato più passionale che solo le due ruote sanno offrire. Una diversificazione che rafforza il posizionamento del brand come piattaforma completa per l’usato, capace di intercettare esigenze differenti.

Ogni mese l’ecosistema BeBeep mette a disposizione oltre 6.900 veicoli tra sedi fisiche e piattaforma online, garantendo ampiezza di scelta per modelli, motorizzazioni e marchi. A supporto dell’attività operano 200 specialisti distribuiti nelle 74 sedi italiane di Autotorino, una rete che combina presenza territoriale e strumenti digitali in un modello omnicanale sempre più integrato. Nel 2025 il gruppo Autotorino ha complessivamente venduto 82mila vetture tra nuovo e usato, confermando il peso strategico del comparto seconda mano all’interno del business.

A sottolineare il valore simbolico dell’anniversario è il commento del vicepresidente di Autotorino Mattia Vanini: «BeBeep è il nostro marchio dedicato all’usato, mondo in cui Autotorino nasce 60 anni fa. Oggi celebra due anni di ottimi risultati che confermano la forza del nostro progetto e la solidità del percorso intrapreso. Traguardi che non avremmo potuto raggiungere senza la fiducia costante di chi sceglie di affidarsi a noi per l’acquisto della propria vettura usata, riconoscendo in BeBeep un partner affidabile e competente. Con il “Golden Ticket” abbiamo voluto creare un’iniziativa speciale pensata per valorizzare i nostri clienti e ringraziarli per averci scelto».