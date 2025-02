BeBeep, primo anno da record per lo specialista delle auto usate del gruppo Autotorino

BeBeep, il brand dell'usato nato dall'esperienza di Autotorino, ha chiuso il suo primo anno di attività con un bilancio decisamente positivo: 20.700 auto usate vendute ai privati. Un traguardo significativo che riflette le preferenze degli italiani in tema di motorizzazioni e segmenti di mercato. Nel 2024, il diesel si è confermato come la scelta predominante con 8.450 vetture vendute, pari al 42% del totale. Segue il benzina con 5.773 unità (28,7%), mentre le ibride hanno raggiunto quota 4.778 vendite (23,75%). L'elettrico, pur crescendo, si ferma al 4,31% con 868 vetture, seguito dalle GPL all'1,02%. In particolare, il Lazio si distingue per l'attenzione verso le motorizzazioni elettrificate, con il maggior volume di full-electric usate e un crescente interesse verso le ibride, che si posizionano al secondo posto nelle preferenze regionali.

L'analisi del comportamento dei clienti BeBeep mostra che oltre la metà degli acquirenti (55%) arriva in concessionaria con la decisione già presa di acquistare un'auto usata, ma solo il 20% ha già le idee chiare sul modello specifico. L'online si conferma il principale canale di informazione per orientare la scelta, come evidenziato da un'indagine condotta da Autotorino/BeBeep su un campione di 1.000 persone tra i 25 e i 65 anni. Le principali discriminanti di scelta sono il prezzo più basso rispetto al nuovo (71%) e la garanzia sul veicolo (68%), quest'ultima decisiva nella scelta finale.

BeBeep ha risposto a queste esigenze con servizi dedicati che caratterizzano il brand fin dal suo esordio. La formula 'Soddisfatto e Garantito', che prevede un'estensione di garanzia fino a quattro anni, è stata scelta dal 70% degli acquirenti, mentre l'opzione 'Soddisfatto o Rimborsato', che consente di restituire l'auto entro 15 giorni o 1.500 km dalla consegna, ha registrato l'adesione dell'1% dei clienti. L'offerta 'All Inclusive', che permette di associare servizi aggiuntivi al veicolo, è stata apprezzata dall'80% degli acquirenti, con una media di 2,5 servizi per auto.

L'introduzione del sigillo 'CHECK-UP PRO' ha ulteriormente rafforzato la fiducia dei clienti, garantendo veicoli sottoposti a 100 controlli interni ed esterni con tecnologie diagnostiche avanzate e l'esperienza dei tecnici Autotorino. L'attenzione alla qualità si riflette anche nell'ampia disponibilità di veicoli, con 3.000 unità presenti ogni giorno tra showroom fisici e online. I SUV rappresentano il 36,6% delle vendite, seguiti dalle berline (33%), crossover (11,4%), familiari (5,8%), monovolumi (4,8%), cabriolet (1,5%) e coupé (1,2%). Non solo auto, anche l'usato a due ruote ha trovato spazio, rappresentando il 3,3% degli acquisti.

Mattia Vanini, Vicepresidente Autotorino, ha commentato tale risultato: «La caratteristica della nostra offerta non risiede solo nella dimensione e nella varietà del parco auto usate disponibile, ma soprattutto nell’attenzione dedicata ai nostri clienti, che ci porta ad una costante creazione di processi e servizi che aggiungono qualità all’esperienza d’acquisto e di mobilità. Per questo, alle formule ‘made in Autotorino’, abbiamo aggiunto Check-Up Pro, il nostro ultimo sigillo di trasparenza: un protocollo di esami diagnostici e della verifica del chilometraggio reale di ogni veicolo, quest’ultima realizzata con tecnologia TEXA, il cui esito viene consegnato a ogni cliente».

La partnership con TEXA, multinazionale leader nella progettazione di strumenti diagnostici per l'automotive, garantisce analisi accurate e trasparenti, rispondendo a una delle principali preoccupazioni nell'acquisto di un'auto usata: la reale percorrenza del veicolo. Autotorino, con 71 sedi e 2.900 collaboratori, si conferma un punto di riferimento nel settore, registrando nel 2024 la vendita di oltre 73.000 vetture tra nuovo e usato e un fatturato di 2,65 miliardi di Euro. La recente espansione in Polonia con l'acquisizione di una concessionaria Mercedes-Benz a Varsavia segna un ulteriore passo nella crescita del gruppo.