Beffa Brexit, le auto del governo britannico saranno Audi A8 al posto delle Jaguar blindate

LONDRA - Le auto ministeriali del governo britannico saranno prodotte al di fuori del Regno Unito a seguito di problemi legati alla catena di approvvigionamento, ostacolata dalla Brexit. La decisione è stata presa una volta constatata l’impossibilità da parte dei produttori di auto del Regno Unito di soddisfare i requisiti del servizio di protezione della Polizia Metropolitana Se già la scorsa estate il Met aveva anticipato che le Jaguar blindate a disposizione del governo avrebbero potuto essere sostituite da Audi A8, assemblate nel Baden-Wurttemberg, ora la decisione è stata confermata. Secondo quanto riferito dall’Indipendente, «nessun produttore di auto britannico è in grado di soddisfare i requisiti della gara».

La decisione è un ulteriore colpo per l’industria automobilistica del Regno Unito, dove la produzione ha raggiunto il suo livello più basso dal 1956, a causa della carenza di competenze e problemi della catena di approvvigionamento, aggravati dalla Brexit e dalla pandemia. Jaguar produce auto ministeriali per il governo britannico da oltre trent’anni ma i suoi impianti, tra cui Solihull, sono stati più volte costretti negli ultimi anni a mettere in pausa la produzione a causa di problemi di approvvigionamento. «Tutti i contratti di Metropolitan Police Service - si è saputo dalle autorità competenti - sono soggetti alle normative in materia di appalti pubblici, con considerazioni relative ai requisiti di sicurezza e alla disponibilità dei costi e dei veicoli. Al momento della gara d’appalto, non c’era nessun produttore del Regno Unito in grado di soddisfare i requisiti».