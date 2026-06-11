Belgio, governo autorizza il sistema di guida assistita di Tesla. Via libera al Full self-driving

Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita Full self-driving (Fsd) di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel Paese. Lo ha annunciato la ministra dei Trasporti delle Fiandre, Annick De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida per l'intero territorio belga e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio diventa il quinto Paese Ue ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.

Il via libera delle autorità fiamminghe si basa sull'omologazione preliminare già rilasciata dall'ente olandese Rdw. Nella lettera con cui annuncia la firma dell'autorizzazione, De Ridder sottolinea il «significativo potenziale tecnologico» del sistema, richiamando la valutazione degli esperti secondo cui il software è in grado di analizzare situazioni di traffico complesse e reagire in modo «difensivo, prudente e anticipatorio», tenendo conto di pedoni, ciclisti e degli altri utenti della strada.

Il Full self-driving dispone inoltre di meccanismi che monitorano costantemente l'attenzione del conducente e lo avvertono quando il livello di coinvolgimento diminuisce. Se utilizzato secondo le modalità previste - con un guidatore sempre pronto a intervenire - il sistema, si legge ancora nel documento, «ha il potenziale di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale», mostrando in alcune circostanze la capacità di reagire «più rapidamente e in modo più coerente rispetto ai conducenti umani».

Pur riconoscendo la necessità di ulteriori verifiche sull'interazione tra conducente e software e sul suo «adattamento al contesto stradale belga», la ministra ritiene che il potenziale dimostrato dalla tecnologia e i risultati positivi dei test costituiscano «motivi sufficienti» per accettare l'omologazione provvisoria europea del sistema Tesla. De Ridder chiede tuttavia che prosegua il dialogo con l'azienda e con le autorità olandesi, con particolare attenzione alla comunicazione agli utenti, all'introduzione graduale della tecnologia, al suo ulteriore adattamento alle strade belghe e al «monitoraggio continuo degli effetti sulla sicurezza stradale». Della decisione saranno formalmente informate anche la Commissione europea e le autorità federali del Belgio.