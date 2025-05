Bentley congela vendite auto in attesa di accordo tra Usa e Regno Unito

Bentley congela le vendite negli Stati Uniti nell'attesa che venga attuato l'accordo commerciale con il Regno Unito per ridurre i dazi al 10%, dal 25% annunciato da Trump nel Liberation Day. Lo comunica la stessa casa di auto di lusso britannica. La scorsa settimana il Regno Unito ha concordato una tariffa del 10% su 100.000 esportazioni di auto verso gli Usa ma nessuno dei due governi ha ancora dettagliato come l'accordo funzionerà in pratica. L'attesa per la riduzione dei dazi sta “danneggiando enormemente l'attività al momento, nessuno si muove», ha lamentato Frank-Steffen Walliser, amministratore delegato di Bentley. I produttori britannici hanno esportato 102.000 auto negli Stati Uniti nel 2024.