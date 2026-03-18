​Bentley, il nuovo modello Suv Luxury Urban Bev è confermato. Il ceo Walliser: «Debutto nel 2026. Bentayga continua produzione»

Bentley non seguirà l'esempio di altri brand luxury e supersport che hanno deciso di abbandonare i progetti elettrici. Ed ha confermato che il suo primo modello 1005 a batteria, denominato provvisoriamente Luxury Urban EV by Bentley, sarà presentato (in ritardo rispetto alla prima data di debutto nel 2025) nella seconda metà di quest'anno. Lo ha fatto l'amministratore delegato Frank-Steffen Walliser che ha dichiarato che l'auto sarà esclusivamente elettrica. E che Bentley on sta sprendendo in considerazione una riprogettazione della piattaforma PPE per ospitare (come ha fatto Lotus per Elettre X) un range extender, Come riporta il magazine britannico Autocar Walliser ha affermato che «uno dei compiti più difficili che attendono l'azienda» è determinare «chi è realmente interessato e quanto è grande il mercato» per le auto elettriche premium.

«In ogni caso - ha aggiunto il ceo di Bentley - consideriamo la Bentayga Phev come l'alternativa a combustione interna al nostro futuro modello elettrico». Nel dire che la strategia di Bentley non prevede di sostituire un'auto termica con un modello a batteria Walliser ha confermato che «Bentayga continuerà a essere prodotta», in modo da non dover costringere le persone a passare da un'auto con motore a combustione interna o ibrida plug-in a un'auto elettrica. La prima elettrica di Crewe condividerà gran parte della tecnologia con la Porsche Cayenne Electric, visto che le due aziende fanno parte del Gruppo Volkswagen. Dovrebbe dunque essere offerto esclusivamente con doppio motore e trazione integrale, in grado di erogare - come avviene nella Cayenne - fino a 1140 Cv. La batteria da 113 kWh dovrebbe contribuire a garantire fino a 640 km di autonomia.