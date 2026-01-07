Benzina ai minimi da fine 2022, a 1,645 euro al litro con il calo dell'accisa. Sale invece il gasolio: self a 1,668 euro/litro

Benzina ancora in calo, grazie al calo dell'accisa, e scende a 1,645 euro al litro, il minimo dal 22 dicembre 2022. Sale invece ancora il gasolio, a 1,668 euro al litro, sempre per via della nuova aliquota in vigore dal primo gennaio. Il gasolio si conferma dunque più caro della benzina di oltre due centesimi al litro. Lo comunica Staffetta Quotidiana sulla base selle rilevazioni di ieri dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,645 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,644, pompe bianche 1,648), diesel self service a 1,668 euro/litro (+2, compagnie 1,675, pompe bianche 1,653).

Benzina servito a 1,792 euro/litro (-6, compagnie 1,830, pompe bianche 1,721), diesel servito a 1,807 euro/litro (+4, compagnie 1,852, pompe bianche 1,722). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,395 euro/kg (+1, compagnie 1,411, pompe bianche 1,382), Gnl 1,213 euro/kg (-3, compagnie 1,216 euro/kg, pompe bianche 1,211 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,741 euro/litro (servito 2,008), gasolio self service 1,767 euro/litro (servito 2,034), Gpl 0,830 euro/litro, metano 1,486 euro/kg, Gnl 1,263 euro/kg.