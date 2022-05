Benzina, al self sale a 1,838 euro al litro. In calo invece il prezzo del diesel

Nuovi interventi al rialzo sulla rete carburanti. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,838 euro al litro (1,833 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,826 e 1,858 euro al litro (no logo 1,832). Il prezzo medio praticato del diesel self scende a 1,836 euro al litro (valore precedente 1,842), con le compagnie tra 1,819 e 1,846 euro al litro (no logo 1,826). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane fermo a 1,972 euro al litro, con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,912 e 2,060 euro al litro (no logo 1,882). La media del diesel servito scende a 1,969 euro al litro (contro 1,981), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,903 e 2,050 euro al litro (no logo 1,877). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,841 e 0,857 euro al litro (no logo 0,834). Scende il prezzo medio del metano auto collocandosi tra 1,759 e 1,988 euro al litro (no logo 1,801).

