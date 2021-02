Benzina, cresce il prezzo medio a 1,52 euro, al servito picchi oltre 1,7. Ritocchi al rialzo anche per il diesel a 1,4 euro

ROMA - Tornano i rialzi sui prezzi raccomandati dei carburanti. Secondo i dati di Quotidiano Energia, Eni ha ritoccato di 1 centesimo benzina e diesel e le medie dei prezzi praticati sul territorio si muovono verso l'alto.

Nel dettaglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,522 euro al litro (da 1,518 rilevato sabato), con i diversi marchi compresi tra 1,519 e 1,536 euro al litro (no logo 1,502). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, è 1,395 euro al litro (sabato 1,392), con le compagnie posizionate tra 1,392 e 1,413 euro al litro litro (no logo 1,374).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,663 euro al litro (1,656 sabato) con i prezzi medi praticati tra 1,619 e 1,728 euro al litro (no logo 1,552). La media del diesel è 1,541 euro al litro (1,534 sabato), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,495 e 1,606 euro al litro (no logo 1,424).

"L'Italia - commenta in una nota ilCodacons - torna ai vertici della classifica dei paesi Ue dove i carburanti costano di più: mediamente nel nostro paese la benzina costa il 10,7% in più rispetto alla media Europea. Con una media di 1,522 euro al litro, l'Italia si colloca al quarto posto - spiega l'associazione - dopo Olanda (dove un litro di verde costa 1,674 euro), Danimarca (1,543 euro/litro) e Finlandia (1,533 euro/litro). La situazione però - puntualizza l'associazione - si ribalta se si confrontano i prezzi dei carburanti al netto delle tasse: l'Italia, con una media di 0,50146 euro al litro per la benzina, si colloca agli ultimi posti in Europa, e il costo del carburante senza tasse risulta inferiore del 4,5% rispetto la media Ue (che è pari a 0,5252 euro al litro)". Assoutenti evidenzia invece come oggi un litro di benzina costi l'11,5% in più rispetto a maggio 2020, e il diesel l'11,1% in più. "Tradotto in soldoni, per un pieno di benzina ad un'auto di media cilindrata si spendono oggi 7,85 euro in più rispetto a 9 mesi fa e 7 euro in più per un'auto alimentata a gasolio. Su base annua l'aggravio di spesa raggiunge quota +190 euro solo di costi diretti".