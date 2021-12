Benzina: prezzi ancora in calo, self a 1,733 euro al litro. Ribassi anche per diesel e Gpl

Prezzi ancora in calo per i carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite sull’andamento dei listini nella scorsa settimana, il prezzo medio della verde in modalità self service si attesta a 1,733 euro al litro da 1,743 euro della precedente rilevazione. Il gasolio, sempre in modalità self, si attesta a 1,598 euro al litro contro 1,607 euro dell’ultima settimana di novembre. In calo infine anche il Gpl a 0,829 euro (da 0,835 euro).

Più nel dettaglio, in base all’elaborazione di quotidiano energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, cala a 1,733 euro/litro (ieri 1,736) con i diversi marchi compresi tra 1,729 e 1,744 euro/litro (no logo 1,723). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre self, scende a 1,599 euro/litro (ieri 1,602), con le compagnie posizionate tra 1,594 e 1,604 euro/litro (no logo 1,593).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 1,875 euro/litro (ieri 1,876) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,812 e 1,948 euro/litro (no logo 1,774). La media del diesel servito è a 1,746 euro/litro (ieri 1,747) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,685 e 1,810 euro/litro (no logo 1,644).I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,826 a 0,849 euro/litro (no logo 0,821). Il prezzo medio del metano auto si posiziona infine tra 1,675 e 1,843 (no logo 1,601), con il valore minimo in aumento.