Benzina, prezzi ancora in calo: per self si parte da 1,652 euro Il prezzo medio praticato del diesel self è di 1,767

Scendono ancora i prezzi dei carburanti. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 25 settembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,664 euro/litro (1,675 il dato di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,652 e 1,673 euro/litro (no logo 1,661). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,767 euro/litro (contro 1,780), con le compagnie tra 1,758 e 1,781 euro/litro (no logo 1,764). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,792 a 0,812 euro/litro (no logo 0,788). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,839 e 3,420 (no logo 2,857).