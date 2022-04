Benzina, prezzo medio servito sale a 1,925 euro/litro. Prezzo medio self sale a 1,783 euro/litro

Ancora ritocchi al rialzo sui prezzi dei carburanti: secondo le rilevazioni di Quotidiano energia per la benzina il prezzo medio del servito sale a 1,925 euro/litro (1,923 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,852 e 2,009 euro/litro (no logo 1,832). Quanto alla modalità self, il prezzo medio nazionale della benzina si porta a 1,783 euro/litro (1,781 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,765 e 1,803 euro/litro (no logo 1,774). Il prezzo medio praticato del diesel self aumenta a 1,795 euro/litro (contro 1,786), con le compagnie tra 1,783 e 1,819 euro/litro (no logo 1,785). La media del diesel servito cresce a 1,936 euro/litro (contro 1,930), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,869 e 2,027 euro/litro (no logo 1,841). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,849 a 0,868 euro/litro (no logo 0,855). Infine, il prezzo medio del metano auto si posiziona tra 2,058 e 2,307 (no logo 2,067).