Benzina, prosegue il rialzo del prezzo: self a 1,812 euro/litro. Il diesel servito sale a 1,824 euro/litro

Continua la salita dei prezzi praticati sulla rete carburanti. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self cresce a 1,812 euro/litro (ieri 1,809), con i diversi marchi compresi tra 1,802 e 1,833 euro/litro (no logo 1,789). Il prezzo medio praticato del diesel self sale a 1,687 euro/litro (ieri 1,683) con le compagnie posizionate tra 1,680 e 1,698 euro/litro (no logo 1,671).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 1,945 euro/litro (ieri 1,940) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,883 e 2,034 euro/litro (no logo 1,836). La media del diesel servito sale a 1,824 euro/litro (ieri 1,818) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,762 e 1,898 euro/litro (no logo 1,718). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,818 a 0,838 euro/litro (no logo 0,812). Infine, il prezzo medio del metano auto si posiziona tra 1,806 e 1,924 (no logo 1,742), con il valore massimo in calo.