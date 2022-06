Benzina sale ancora, al self a 2,018 euro al litro. Gasolio fino a 1,953 al litro. Possibile proroga taglio accise per tutta l'estate

Nuovo giro di rialzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in forte salita, le compagnie tornano a muovere oggi i prezzi raccomandati. Eni aumenta di 2 centesimi il diesel, Tamoil di 1 centesimo benzina e diesel, IP e Q8 di 2 centesimi entrambi i carburanti. Continuano di conseguenza a salire i prezzi praticati sul territorio di benzina e diesel, ormai mediamente sopra i 2 euro con la sola eccezione del diesel self service.In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 9 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2,018 euro/litro (2,009 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,010 e 2,038 euro/litro (no logo 2,008). Il prezzo medio praticato del diesel self si porta a 1,939 euro/litro (contro 1,924), con le compagnie tra 1,938 e 1,953 euro/litro. Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 2,144 euro/litro (2,134 Il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,097 e 2,224 euro/litro (no logo 2,057).

La media del diesel servito arriva a 2,072 euro/litro (contro 2,055), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,025 e 2,144 euro/litro (no logo 1,979).I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,836 a 0,850 euro/litro (no logo 0,823). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,717 e 1,900 (no logo 1,777). «Il costo dei carburanti continua a salire: la verde in modalità self è arrivata a 2,018 euro/litro, il diesel a 1,939 euro/litro. Per il servito i prezzi sono ovviamente ancora più alti. Insomma, siamo ritornati in una vera e propria emergenza, e l’8 luglio è sempre più vicino: quel giorno scadrà il taglio delle accise, chiesto fortemente da Forza Italia e deciso dal governo lo scorso 22 marzo, che ha ridotto di oltre 30 centesimi il prezzo dei carburanti». Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del movimento azzurro. «L’esecutivo ha già manifestato l’intenzione di voler prorogare il provvedimento, ma, purtroppo, per ora si parla soltanto del mese di luglio. - ha proseguito Cattaneo - Noi chiediamo, invece, un orizzonte temporale più ampio, almeno tutta l’estate: famiglie e imprese sono in grande difficoltà, duramente provate da due anni di pandemia e da mesi di forti rincari».

«Soprattutto se la guerra dovesse continuare non possiamo permettere che milioni di italiani, costretti a prendere l’auto tutti i giorni, arrivino a pagare la benzina 3 euro al litro. Oltretutto, in Italia, l’85% delle merci viaggia su strada e l’aumento incontrollato dei prezzi di benzina e gasolio si ripercuote fortemente sui costi delle materie prime e della spesa. Forza Italia è in prima linea a difesa di imprese e consumatori: bisogna evitare una nuova, ennesima stangata, che porterebbe al collasso del Paese», ha concluso.