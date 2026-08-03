Benzina self a 1,999 euro al litro, diesel in lievissimo aumento (2,097 euro). Stabili i prezzi sulla rete autostradale

Il prezzo della benzina e del diesel sono in lievissimo aumento. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi lunedì 3 agosto 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,999 euro al litro (da 1,998 di ieri) per la benzina e 2,097 euro al litro per il gasolio (da 2,096 di ieri). Stabili i prezzi sulla rete autostradale: il prezzo medio self è di 2,084 euro al litro per la benzina e 2,174 euro al litro per il gasolio.