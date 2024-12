Berlino e Parigi a Ue, “Valutare flessibilità sulle multe per le auto. Europa dia soluzioni per lo stop”

«Le multe rendono molto difficile per le industrie automobilistiche fare investimenti. Chiediamo alla Commissione europea di valutare» di dare maggiore «flessibilità quanto all'imposizione di sanzioni senza mettere a repentaglio gli obiettivi in materia di emissioni previsti dal 2035». Lo ha detto Volker Wissing, ministro federale tedesco dei Trasporti, nella sessione pubblica dedicata al documento informale promosso da Italia e Repubblica Ceca e sostenuto anche da Bulgaria, Polonia, Romania e Slovacchia per il futuro dell'automotive.

Più o meno sullo stesso piano il governo transalpino. La Francia vuole che la Commissione europea presenti «nei primi cento giorni» di mandato delle «soluzioni per permettere ai produttori che si sono impegnati a pieno sul fronte dell'elettrificazione di non dover pagare le multe» che scatteranno dal prossimo anno per chi non si adegua ai target previsti dal regolamento Ue sulle emissioni CO2. Lo ha detto la delegazione della Francia al Consiglio Ue Trasporti nella sessione pubblica dedicata al documento informale promosso da Italia e Repubblica Ceca e sostenuto anche da Bulgaria, Polonia, Romania e Slovacchia. Parigi ha precisato di sostenere a «pieno l'obiettivo di elettrificazione al 100% dal 2035» previsto dal regolamento Ue. «Obiettivo nel quale le aziende hanno già iniziato a investire».