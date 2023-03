Berlino minaccia veto a stop di auto benzina e diesel dal 2035. Senza regolamento della Commissione Ue sui carburanti sintetici

BERLINO - Il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wisssing ha minacciato un veto tedesco a Bruxelles sullo stop ai motori a combustione nel 2035, se la Commissione non farà un regolamento sugli e-fuels. L’uso dei carburanti sintetici per le auto deve essere possibile, ha detto l’esponente liberale del governo di Olaf Scholz alla Bild. «Alla luce dell’enorme flotta di veicoli già esistenti che abbiamo soltanto in Germania, per l’Fdp ci può essere solo un compromesso sui limiti del parco auto, se anche il ricorso agli e-fuels è possibile». «Al momento non siamo a conoscenza di proposte, ma solo di esternazioni di rigetto da parte del commissario Frans Timmermans», ha aggiunto.