Berlino, ”UE faccia proposte concrete sugli e-fuels”. Wissing: «Bene dialogo ma serve più di dichiarazioni di intenti»

BRUXELLES - «Le proposte» Ue per modificare l’accordo sullo stop ai motori termici «devono contenere più di una vaga dichiarazione di intenti. Qualsiasi soluzione che consenta di utilizzare anche dopo il 2035 i motori a combustione con gli e-fuels rispettando il clima è una buona soluzione per l’Europa». Lo scrive in un tweet il ministro per i Trasporti tedesco, Volker Wissing, aggiungendo di essere impegnato «in modo costruttivo» nei negoziati con Bruxelles.