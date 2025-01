Berlino, vendite veicoli elettrici tedeschi devono aumentare del 75% per non pagare multe Ue

Per rispettare i limiti più severi sulle emissioni di CO2 per le nuove flotte di auto nell'Unione Europea, l'industria automobilistica tedesca ritiene che quest'anno sarà necessario un significativo incremento delle auto elettriche. Manuel Kallweit, economista capo del gruppo di pressione dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda), ha affermato oggi a Berlino che le vendite di soli veicoli alimentati a batteria dovrebbero aumentare di circa il 75% rispetto all'anno precedente. L'aumento si tradurrebbe in vendite di circa 666.000 veicoli completamente elettrici aggiuntivi.

Le previsioni Vda, tuttavia, indicano in realtà che le vendite di veicoli elettrici sono diminuite del 9% nel 2024, ha affermato Kallweit. Anche i veicoli parzialmente elettrici, come gli ibridi plug-in, dovrebbero registrare una crescita annua di circa il 53%, ha affermato Kallweit. In base all'attuale legislazione Ue, i produttori di automobili potrebbero dover pagare multe elevate a partire dal 2025 a causa dei limiti più severi per le emissioni di CO2 della flotta. La Vda prevede che nel 2025 in Germania saranno prodotte circa 2,8 milioni di nuove auto, più o meno la stessa cifra del 2024 ma circa un quarto in meno rispetto al 2019, l'ultimo anno prima che la pandemia di coronavirus sconvolgesse in modo massiccio l'industria automobilistica.