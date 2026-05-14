Bev: ad aprile vendute 1,6 milioni di auto elettriche nel mondo, +6% annuale ma -9% mensile

Secondo l'ultima analisi di Benchmark Mineral Intelligence (Bmi), ad aprile 2026 sono stati venduti a livello globale 1,6 milioni di veicoli elettrici, portando le vendite di veicoli elettrici da inizio anno a 5,6 milioni. Ad aprile 2026, le vendite di veicoli elettrici sono cresciute del 6% su base annua e diminuite del 9% su base mensile. «L'Europa rimane il principale motore della crescita, con vendite in aumento del 26% da inizio anno e volumi ad aprile superiori a 400.000 unita - spiega Charles Lester, analista di Benchmark Mineral Intelligence -. La domanda continua ad essere sostenuta da incentivi politici, dall'aumento dei prezzi della benzina e dalla crescente presenza dei produttori cinesi».

Nel frattempo il mercato cinese rimane sotto pressione, con un calo delle vendite del 17% da inizio anno. Mentre le esportazioni stanno accelerando rapidamente, la domanda interna, in particolare nei segmenti di veicoli piu piccoli, continua a risentire delle modifiche ai sussidi. Il Nord America è ancora in ritardo, con un calo delle vendite del 25% da inizio anno, sebbene il Messico stia registrando una crescita piu robusta trainata dalle importazioni cinesi. «Nel complesso, il mercato sta entrando in una fase piu complessa, con divergenze regionali, crescita delle esportazioni e dinamiche competitive in continua evoluzione che plasmano le tendenze globali», spiega Lester.