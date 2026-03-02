Bev: balzo delle cinesi con boom Leapmotor (+2.197%, quota 3,18%) e Byd (+204%). Tesla frena (-6,87%), T03 la più venduta

Dopo il balzo di dicembre e di gennaio, Tesla, il colosso americano delle auto elettriche, tira il freno a mano in Italia, mettendo a segno un -6,87% a febbraio. Il mese scorso le immatricolazioni il gruppo di Elon Musk nel nostro Paese sono scese a 786 unità, comunque meglio rispetto ai dati registrati nell’Unione europea (-17% a gennaio, come emerso dai dati Acea pubblicati a fine febbraio). Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale forte arriva dalla Cina: Leapmotor, che in Europa opera tramite la jv con Stellantis Leapmotor International, è di recente entrata nelle tabelle del ministero avendo superato la soglia di rilevanza e ha immatricolato 5.008 vetture, in rialzo del 2.197%, con una quota che balza al 3,18%. MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a gennaio ha immatricolato 5.500 vetture (+18,46%). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 2.960 vetture, in rialzo del 465,97%. Byd, che nel 2025 aveva messo a segno complessivamente un rialzo del 747,85%, ha immatricolato a febbraio 4.110 vetture (+204,67%), con una quota che arriva al 2,61%.

Come detto è sempre piu incalzante l'ascesa di Leapmotor nel mercato italiano della mobilita elettrica. A febbraio, il brand, attivo in Italia nell'ambito della joint venture Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha ottenuto, secondo i dati elaborati da Dataforce, un risultato storico con 5.006 immatricolazioni, una quota di mercato vetture del 3,2% e, nel mercato privati, del 6%. Si tratta di una performance complessiva che segna un incremento del 2.196% rispetto allo stesso mese del 2025 e posiziona Leapmotor come il marchio con la crescita piu rapida dell'intero panorama competitivo, soprattutto rispetto ai principali concorrenti asiatici. Il risultato piu eclatante arriva dal mercato delle auto elettriche, dove il brand ha affermato in modo molto chiaro la propria leadership assoluta. Leapmotor ha infatti conquistato a febbraio un doppio primato salendo sul gradino piu alto del podio sia nel mercato totale BEV, con quota del 39,3%, sia nel canale dei privati con il 51,4%. Un risultato che conferma la leadership del Brand anche nei primi due mesi dell'anno.