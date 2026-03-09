Bev e Phev in frenata a livello globale: a gennaio 1,218 milioni di unità (-2,1%) le vendite. -30% Byd, -13,5% Tesla, -11,6% Geely

A gennaio 2026, le consegne globali di veicoli elettrici (Bev e ibridi plug in) hanno raggiunto circa 1,218 milioni di unità, con un calo del 2,1% su base annua. In un contesto di generale rallentamento della domanda, il mercato globale ha registrato una crescita negativa all'inizio dell'anno, trainato dalle crescenti contrazioni nei mercati cinese e nordamericano. Al contrario, il mercato europeo ha continuato la sua crescita a due cifre, evidenziando una netta divergenza nelle performance regionali. Su base cumulativa, il mercato globale dei veicoli elettrici ha mantenuto un robusto tasso di crescita annuo composto (Cagr) del 34,9% dal 2017.

Tuttavia, le tendenze recenti indicano una graduale perdita di slancio di crescita, poiche fattori complessi, tra cui il cambiamento degli scenari politici, la riduzione dei sussidi e l'intensificarsi della concorrenza sui prezzi, iniziano a convergere. A gennaio, Byd ha registrato un temporaneo aggiustamento del mercato, vendendo circa 162.000 veicoli elettrici, con un calo del 30,1% su base annua. Questo calo e attribuito a una combinazione di effetti stagionali fuori stagione nel mercato interno cinese, al ribilanciamento delle scorte e all'intensificarsi della concorrenza sui prezzi. Al secondo posto, il Gruppo Geely ha registrato vendite di 137.000 veicoli elettrici a gennaio 2026, con un calo dell'11,6% su base annua. Tesla ha registrato vendite di 71.000 veicoli elettrici, con un calo del 13,5% su base annua.