Biden verso l’annuncio di nuove misure contro il caro- benzina. Presidente Usa consentirà etanolo per ridurre prezzi alla pompa

NEW YORK - La Casa Bianca si appresta ad annunciare nove misure per cercare di smorzare il caro- benzina. A dispetto della contrarietà degli ambientalisti, Joe Biden consentirà l’utilizzo dell’etanolo nella benzina così da favorire un calo dei prezzi di circa 10 centesimi ogni gallone (un gallone sono 3,8 litri). L’inflazione e i prezzi alla pompa sono le due maggiori preoccupazioni degli americani e i due temi su cui Biden e i democratici vengono bocciati nei sondaggi.

La colpa del caro benzina è principalmente di Vladimir Putin e delle compagnie petrolifere, ma anche Joe Biden e i democratici hanno le loro responsabilità. È quanto emerge da un sondaggio di Abc-Ipso, secondo il quale il 71% degli americani punta il dito contro il presidente russo per il caro prezzi alla pompa a fronte di un 58% che ritiene i Big del petrolio responsabili. Un 51% degli interpellati ritiene invece Biden e i democratici colpevoli.

Exxon, Chevron e gli altri colossi petroliferi nel mirino del Congresso, davanti al quale saranno chiamati a spiegare i prezzi record della benzina. L’audizione si preannuncia particolarmente tesa con i democratici intenzionati a scaricare la colpa del caro benzina sui big del petrolio e i repubblicani che invece puntano il dito contro l’amministrazione Biden accusata di scoraggiare la produzione petrolifera negli Stati Uniti. «Non resteremo seduti a guardare l’industria dei combustibili fossili approfittarsi degli americani. Vogliamo sapere cosa sta causando questi prezzi record e cosa deve essere fatto per farli calare immediatamente», afferma Diana DeGette, la democratica presidente della commissione di supervisione sull’energia della camera. I consumatori avrebbero sperimentato aumenti dei prezzi meno sostenuti se Joe Biden avesse fatto di più per promuovere la produzione domestica, mette in evidenza il repubblicano Morgan Griffith.