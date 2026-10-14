Bitti (Kia): «Nostro successo in Italia (+15% nel primo semestre) ed Europa (+9%) nasce da auto calibrate sui clienti»

Kia sta crescendo a livello europeo (+9,1% nel primo semestre) e ancor più in quello italiano (+15,8%) merito soprattutto di una strategia di prodotto perfettamente calibrata con i gusti e le esigenze di mercato, compresa la scelta dei sistemi propulsivi. «Proponiamo oggi una gamma molto ampia che parte dalle city car per arrivare fino ai suv di grandi dimensioni» ha detto Giuseppe Bitti, ceo di Kia Italia nel corso di una intervista realizzata nello stand al Salone di Parigi. «Oltre a quelli elettrici, come l'ultima arrivata EV2, abbiamo rafforzato la gamma dei modelli ibridi - ha precisato Bitti - perché sono quelli che in Italia, e in molti altri mercati europei, corrispondono alla richiesta degli utenti».

In particolare Kia ha oggi a listino numerosi modelli collocati nel baricentro del mercato «proprio perché il nostro cliente trova in auto compatte, equilibrate, con molto spazio a bordo ma con dimensioni e pesi che non le penalizzano nella maneggevolezza e nei consumi, la soluzione ideale ai problemi dell'attuale mobilità". In questo ambito - ha detto Bitti - «le soluzioni ibride sono quelle che costituiscono il cuore delle vendite Kia perché probabilmente, soprattutto se guardiamo al nostro mercato italiano, questa è la soluzione al momento più appetibile per i clienti italiani non ancora convinti al 100% della soluzione rappresentata dalll'auto full electric».

Un portofolio di modelli Hev che, proprio in occasione del Salone dell'Auto di Parigi, si è arricchito con il debutto della Seltos Full Hybrid. «E' un suv di segmento C, più compatto rispetto allo Sportage che è il nostro best seller - ha spiegato Giuseppe Bitti - che viene offerto con due motorizzazioni». «Quella tradizionale è una turbo-benzina mentre quella che abbiamo appena lanciato, e che è la più interessante, è una Full Hybrid che può essere ordinata sia come versione due ruote motrici che a trazione integrale. Ecco perché consideriamo Seltos come l'anello di congiunzione all'interno della gamma Kia compresa la forte anima suv».

La novità di Parigi sarà seguita a brave da due altre due nuove Kia che puntano proprio a soddisfare le esigenze dell'utenza, con costi di esercizio. «Parliamo di qualcosa che non è esposto - ha precisato il ceo di Kia Italia - ma per cui c'è grandissima attesa in Italia, cioè il GPL. «Infatti abbiamo deciso di applicare anche a Seltos la nostra tecnologia Tri-Fuel, che prevede di abbinare a un modello ibrido un sistema di alimentazione a gas».

«Questo permette di mantenere i vantaggi del Full Hybrid, quindi i consumi molto ridotti a basse velocità o per brevi percorrenze, con i risparmi offerti oggi dal GP che, va ricordato, costa in media 0,75 euro al litro» Nel sottolineare che si fa in fretta a paragonare questo costo con i prezzi di benzina e gasolio, Bitti ha detto che la famiglia Tri-fuel «all'interno della gamma Kia permette di interpretare nel migliore dei modi una mobilità eco-friendly, cioè una mobilità elettrificata ibrida, con costi di esercizio assolutamente sostenibili».

A questo riguardo il ceo di Kia Italia ha confermato il debutto il prossimo 2 novembre della versione a GPL della Seltos 1.6 T-GDi da 180 Cv, variante che taglia sensibilmente il costo d'esercizio rispetto a quella alimentata solo a benzina. Ed ha ribadito che il successivo arrivo della Seltos HEV Tri-fuel, sviluppata con lo storico partner Westport Fuel Systems Italia «permetterà agli automobilisti che guidano oggi un diesel di sfruttare la combinazione benzina, elettricità e GPL anche sulle lunghe distanze, così da poter sostituire efficacemente il gasolio anche nel caso si percorrano 50-60 mila km all'anno».