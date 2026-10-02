Blume, ceo Volkswagen, per aumento orario di lavoro: «Accelerare cambiamento per crisi e concorrenza globale»

Il Ceo di Vw Oliver Blume ha sollevato la questione di un aumento dell'orario di lavoro per i circa 130.000 dipendenti della casa automobilistica in Germania. I costi del lavoro in Germania sono circa il doppio rispetto ad altri paesi europei in cui opera Vw, ha dichiarato Blume al portale The Pioneer, che ha pubblicato l'intervista in un podcast. Nell'attuale contesto competitivo, ha aggiunto, è necessario mettere in discussione alcuni aspetti. Secondo Blume esistono diversi approcci per ridurre il costo del lavoro: oltre a un aumento dell'orario di lavoro annuale - ad esempio riducendo i giorni di ferie - si potrebbe anche considerare un aumento dell'orario di lavoro settimanale senza compensazione salariale. «Questo è ciò che va negoziato nelle prossime settimane e nei prossimi mesi», ha affermato il manager. Ieri Volkswagen ha revocato dieci contratti collettivi, tra cui anche l'importante contratto collettivo quadro.

Il Gruppo Volkswagen ha presentato «For Europe», un impegno volto a ribadire il ruolo dell'industria automobilistica nel futuro economico dell'Europa, in un contesto caratterizzato da una crescente concorrenza internazionale e da pressioni sul settore. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di trasformazione nella storia dell'azienda, mirato a creare strutture più competitive e a rafforzare la capacità industriale a lungo termine. Tra le priorità figurano il mantenimento delle catene del valore e dei posti di lavoro in Europa, nonché lo sviluppo di tecnologie legate alla mobilità elettrica, alle batterie, al software, all'intelligenza artificiale e ai sistemi energetici. L'amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha sottolineato la necessità di accelerare il cambiamento di fronte alle crisi geopolitiche e alla concorrenza globale. Ha inoltre auspicato una maggiore collaborazione tra aziende e decisori politici, individuando nel marchio «Made in Europe», nelle normative sulle emissioni di CO2 e negli scambi commerciali con la Cina le questioni che richiedono particolare attenzione.