Blume: «Volkswagen deve poter importare più auto sviluppate in Cina. Soprattutto nei segmenti non è presente»

Volkswagen punta a poter importare in Europa più auto sviluppate in Cina, soprattutto nei segmenti in cui il gruppo tedesco non è presente oggi. Lo ha affermato il ceo Oliver Blume intervenendo al Paris Automotive Summit, aprendo alla possibilità di sfruttare le competenze maturate dal costruttore sul mercato cinese. «In futuro saremo anche in grado di esportare verso i mercati del Sud globale e, quando sarà utile, soprattutto nei segmenti in cui non siamo presenti in Europa», ha spiegato Blume. «Negli ultimi tre-quattro anni ci siamo messi nelle condizioni di operare in Cina come un costruttore cinese», ha sottolineato il manager. Le competenze acquisite potrebbero consentire al gruppo di ampliare l'offerta europea con modelli sviluppati in Cina, senza dover necessariamente creare nuove joint venture in Europa. «Per il momento ci sentiamo ben preparati con le capacità che abbiamo sviluppato in Cina», ha concluso Blume.

"Incoraggio vivamente l’Unione europea a collegare i criteri relativi agli investimenti diretti esteri a condizioni favorevoli per le joint venture e per il trasferimento tecnologico. È così che garantiremo il futuro della nostra industria automobilistica in Europa". Lo ha detto Oliver Blume, amministratore delegato di Volkswagen, intervenendo al Paris Automotive Summit, nell’ambito del Salone dell’Auto di Parigi, e spiegando che "il momento non potrebbe essere più opportuno". Il Ceo ha ricordato che Francia e Germania stanno conducendo i colloqui finali su una posizione comune sul pacchetto automobilistico, con tre obiettivi: "Le nostre auto dovrebbero essere completamente elettriche, veramente europee e comunque accessibili. Ora dobbiamo sfruttare questo slancio. Il mio appello al Parlamento europeo e al Consiglio è di raggiungere rapidamente un accordo. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo", ha detto Blume, spiegando che "il nostro settore ha bisogno di certezze per poter pianificare il proprio futuro qui in Europa". Secondo il numero uno di Volkswagen, "l’ambizione franco-tedesca dimostra che la politica può creare il quadro di riferimento giusto, ma non può sottrarci il nostro compito più importante: sviluppare e costruire le migliori auto qui in Europa e noi stiamo agendo in linea con questa missione".