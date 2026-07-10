Blume (Volkswagen Group): «Entro 2030 saremo azienda automobilistica piu attrattiva al mondo»

«Il nostro obiettivo e chiaro: entro il 2030 vogliamo rendere il Gruppo Volkswagen l'azienda automobilistica piu attrattiva al mondo, grazie a Brand iconici, prodotti capaci di entusiasmare, tecnologie all'avanguardia, solidi risultati finanziari, una performance affidabile sui mercati dei capitali e una forte cultura di squadra». Cosi Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, commenta il piano per il futuro del Gruppo. «Con il nostro piano per il futuro entriamo nella prossima fase della trasformazione, facendo leva sulle nostre forze e capacita.

Stiamo rendendo il Gruppo Volkswagen piu rapido, resiliente e competitivo: attraverso una riduzione della complessita, una maggiore focalizzazione sulle tecnologie strategiche, un allineamento ancora piu stretto tra prodotti, sviluppo e produzione rispetto alle esigenze dei mercati regionali, l'ottimizzazione delle capacita produttive, una razionalizzazione del portafoglio partecipazioni e strutture organizzative piu snelle. In questo modo creiamo le condizioni per un successo duraturo, anche in un contesto sempre piu sfidante», aggiunge.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen «prosegue il percorso di evoluzione strategica dell'Azienda con l'obiettivo di rafforzarne in modo duraturo la competitivita». Nel corso della riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione ha presentato al Consiglio di Sorveglianza un programma articolato in 12 iniziative strategiche e gli obiettivi per il 2030. «Alla luce delle trasformazioni in atto nei mercati globali, il Gruppo intende rafforzare ulteriormente la propria resilienza, aumentare l'efficienza operativa e migliorare la capacita di adattamento ai cambiamenti del contesto competitivo. L'attuazione delle prime misure previste dal piano per il futuro e gia iniziata. Tra le priorita immediate figurano la riduzione della Media information N. 12/2026 Pagina 2 di 5 complessita e del numero di varianti all'interno della gamma prodotti, un piu stretto allineamento tra prodotti, tecnologie e specificita dei mercati regionali, l'adeguamento delle capacita produttive all'evoluzione della domanda e la semplificazione delle strutture organizzative e del portafoglio partecipazioni del Gruppo».