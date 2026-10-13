Blume ceo Volkswagen: «Proteggere industria europea, asse con Stellantis e Renault sul Made in Europe»

Volkswagen, Stellantis e Renault hanno elaborato una proposta comune per il Made in Europe, con l'obiettivo di rafforzare la produzione automobilistica europea e tutelare l'occupazione. Lo ha detto il ceo del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, intervenendo al Paris Automotive Summit. «Insieme le nostre aziende rappresentano oltre il 60% della produzione automobilistica europea. Dobbiamo proteggere la base industriale dell'Europa e dobbiamo farlo ora», ha spiegato Blume. La proposta prevede un meccanismo di incentivi, denominato Fleet Booster: se il 70% dei veicoli venduti nell'Ue da un costruttore rispetta i criteri Made in Europe, il beneficio viene esteso all'intera gamma.

«Chi beneficia del denaro dei contribuenti europei dovrebbe contribuire a rafforzare l'occupazione europea. Chi vende auto in Europa dovrebbe anche produrle in condizioni comparabili», ha sottolineato Blume. «Il Made in Europe non significa escludere gli altri, ma rafforzare la nostra base industriale», ha aggiunto. Sul fronte delle regole europee per il settore, Blume si è detto fiducioso sulla possibilità di un'intesa tra Francia e Germania già questa settimana. «Personalmente ho una sensazione positiva», ha detto a proposito degli incontri con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e con il presidente francese Emmanuel Macron.

«Macron e Merz hanno posizioni molto vicine per portare avanti questa decisione e speriamo che possano arrivare a una conclusione questa settimana», ha affermato Blume che ha auspicato un accordo europeo sulla revisione delle normative CO2 e sulle misure per rafforzare la competitività industriale. «L'Europa dovrebbe ascoltare Francia e Germania quando si parla di automobile», ha concluso Blume, richiamando il ruolo strategico dell'industria automobilistica per la competitività europea.