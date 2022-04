​BMW, boom di crescita per le elettriche (+149%) nel primo trimestre. Flessione del 6,2% per le vendite del gruppo

MONACO - BMW ha venduto meno auto premium nel primo trimestre a causa dei continui colli di bottiglia nella fornitura di semiconduttori. «Dopo un buon inizio d’anno, gli effetti della situazione geopolitica nell’Europa orientale e gli effetti a breve termine dei blocchi per il Covid in Cina, in un contesto complessivamente altamente volatile hanno oscurato l’andamento del business con l’avanzare del trimestre», ha affermato il gruppo auto di Monaco di Baviera. Le vendite del marchio principale e della Mini sono diminuite del 6,2% a 596.907 auto nel trimestre. Come già annunciato da Bmw, le vendite del solo marchio principale sono diminuite del 7,3% a 519.796 unità.

Nel mercato più importante, la Cina, il calo è del 9,2%, e leggermente inferiore in Europa a -7,8 per cento. Bmw ha registrato, tuttavia, un aumento delle vendite di veicoli completamente elettrificati del 149% a 35.289 unità. «Nel primo trimestre siamo riusciti ad accelerare nuovamente il nostro alto tasso di crescita dal 2021», ha affermato Pieter Nota, chief Sales Officer. «Siamo quindi pienamente sulla buona strada per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita per i veicoli completamente elettrici anche nel 2022». Nel 2022, Bmw vuole più che raddoppiare le vendite di veicoli completamente elettrici rispetto all’anno precedente.