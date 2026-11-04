Bmw chiude i primi 9 mesi con ricavi in calo a 92,7 mld(-7,3%), utile scende del 24,4% a 4,32 mld. Vendite a 1,71 milioni (-5%)

Bmw chiude i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in calo del 7,3% a 92,72 miliardi e un utile netto in ribasso del 24,4% a 4,32 miliardi. In ribasso del 4,9% le vendite a 1,71 milioni di auto, con il marchio principale in calo del 6,4% a 1,48 milioni di vetture, Mini in crescita del 6,8% a 220.247 unità e Rolls Royce che arretra del 12,4% a 3.592 vetture. In ribasso del 4,2% la produzione a 1,78 milioni di esemplari. Anche per Bmw come per altri marchi tedeschi la Cina ha pesato sulle vendite, con un ribasso del 21,8% a 376.444 vetture.

Segno meno anche nel resto dell'Asia e nel Pacifico (-10,1% a 2231.701 auto), mentre sono cresciute le vendite in Europa (+4,5% a 733.051 veicoli), in Germania (+7,2% a 217.584 unità), nel Regno Unito (+3,1% a 133.185 esemplari) e in America (+2,8% a 374.495 veicoli), dove gli Usa fanno la parte del leone con un incremento del 3,4% a 308.586 auto). Per l'intero esercizio Bmw prevede un impatto sul risultato operativo (Ebit) del settore auto dell'1,25% dovuto ai dazi, contro l'1,5% del 2025. Il mercato cinese è previsto in «ulteriore contrazione», mentre le vendite complessive di auto sono previste in «calo modesto». rispetto al 2025. Il gruppo prevede per il margine operativo del settore auto una variazione compresa tra -0,5% e +0,5%.