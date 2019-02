BMW e Daimler si alleano su mobilità e car sharing: investimenti per oltre un miliardo di euro

ROMA - Car sharing, zero emissioni, e un nuovo concetto di possesso dell'auto: sono questi, principalmente, i pilastri su cui si sta costruendo il futuro della mobilità . E non c'è, dunque, da stupirsi se due colossi dell'auto come BMW e Daimler siglano, come hanno fatto, una partnership che prevede l'investimento di oltre un miliardo di euro «sul mercato in forte crescita della mobilità urbana» per creare cinque joint-venture focalizzate su car sharing, ride hailing (quello per cui si prenota una vettura con autista via app), ricarica di auto elettriche e altri servizi. Reach Now, Charge Now, Free Now, Park Now e Share Now saranno le cinque divisioni con sede a Berlino - come si legge in una nota - ed è prevista la creazione di fino a mille posti di lavoro a livello globale.



I servizi saranno forniti su un totale di 14 mercati in cui i due gruppi sono già presenti. «Questa è una pietra miliare della nostra strategia per diventare un fornitore di servizi di mobilità», ha detto l'amministratore delegato di Bmw Harald Krueger, sottolineando che c'è «una visione chiara: questi cinque servizi si fonderanno in modo ancora più stretto per formare un portafoglio di servizi sulla mobilità con una flotta di veicoli completamente elettrici, a guida autonoma, che interconnessi con gli altri mezzi di trasporto». Daimler e Bmw sono concorrenti nel segmento delle auto premium, ma lo scorso marzo avevano deciso di unire le forze per fare competere con colossi come Uber Technologies e la cinese Didi Chuxing Technology. «Anche ulteriori collaborazioni con altri fornitori, compresi startup e gruppi consolidati, sono un'opzione possibile», ha detto il numero uno di Daimler, Dieter Zetsche.