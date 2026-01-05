BMW, debutta il marchio Bmw Alpina. Brand esclusivo ed autonomo per vetture altamente personalizzate

Con i diritti del brand Alpina acquisiti dal gruppo Bmw il 1° gennaio 2026, nasce ufficialmente il marchio Bmw Alpina. Si tratta di un brand esclusivo e autonomo i cui prodotti saranno caratterizzati dettagli inconfondibili, dall'equilibrio tra prestazioni e comfort, e dalla possibilità di avere una personalizzazione esclusiva. I modelli del nuovo marchio saranno realizzati con materiali sottoposti ad una selezione rigorosa, per offrire elevati standard qualitativi, e ad una lavorazione artigianale. Inoltre, l'ampia gamma di accessori personalizzati consentiranno ad ogni veicolo Bmw Alpina di avere un carattere unico e inconfondibile.

Il nuovo logo del brand sarà posizionato al centro della zona posteriore delle vetture e riprende quello asimmetrico del marchio degli anni '70 rivisitato attraverso un design elegante e contemporaneo, capace di stabilire un collegamento tra passato e futuro. Fino ad oggi le auto Bmw rivisitate da Alpina sono state caratterizzate da tipiche finiture esterne, tra cui la scritta Alpina sempre in evidenza nella zona anteriore, oltre ai cerchi specifici dal design multirazza. Sontuose all'interno, le realizzazioni Alpina su base Bmw hanno da sempre abbinato un abitacolo ricercato a motorizzazioni potenti, creando dei modelli dal carattere unico. Ora questa tradizione verrà implementata dall'operato del gruppo Bmw.