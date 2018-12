BMW e Mercedes insieme per trasformazione mobilità. JV gestirà servizi car sharing, taxi, rent e sosta

ROMA - Nemici nella conquista di percentuali di mercato nel segmento premium, ma ora alleati nel sostenersi a vicenda nella trasformazione della mobilità: Bmw e Mercedes stanno pianificando i prossimi passi per creare una azienda congiunta dedicata alla mobilità. In seguito all’approvazione da parte delle autorità responsabili della concorrenza - avvenuta il 18 dicembre - è stata data luce verde alla nuova impresa detenuta in parti uguali da Bmw Group e Daimler AG. La joint venture si concentrerà nell’assicurare la libertà personale dei clienti nell’ambito degli spostamenti urbani attraverso nuova offerta di mobilità di facile accesso, intuitiva e focalizzata sulle esigenze dell’utente.

I clienti si muoveranno attraverso un ecosistema perfettamente connesso e sostenibile che combina CarSharing, Ride-Hailing, Parking, Charging e Multimodality. Bmw Group e Daimler AG hanno comunicato che intendono chiudere questa operazione entro il prossimo 31 gennaio. La nuova joint venture comprenderà servizi di mobilità multimodale e on-demand attraverso Moovel e ReachNow; di car sharing con Car2Go e DriveNow; di ride-hailing con Mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi e Beat; di sosta con ParkNow e Parkmobile Group / Parkmobile LLC e, infine, di ricarica con ChargeNow e altre soluzioni di ricarica gestita attraverso App.