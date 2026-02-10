BMW, in Germania la ricarica bidirezionale (V2G) è servita. Chi ha una iX3 può ricevere fino a 720 euro di bonus annuale

Bmw, in collaborazione con E.ON, offre ai clienti tedeschi una Wallbox che consente la ricarica bidirezionale Vehicle-to-Grid (V2G). In questo modo, i veicoli elettrici della Neue Klasse della casa dell'elica con tecnologia eDrive di sesta generazione, a partire dalla nuova BMW iX3, possono interagire attivamente con la rete elettrica reimmettendovi l'energia proveniente dalla batteria del veicolo. In cambio hanno diritto ad un compenso di 40 centesimi di euro per ogni kWh immesso in rete. Ciò consente di ottenere un bonus annuale che può arrivare fino a 720 euro. Così, i proprietari della nuova iX3, che usufruiscono dell'offerta, possono arrivare a percorrere gratuitamente fino a 14.000 chilometri l'anno senza costi di ricarica.

A questo vantaggio si aggiunge lo sconto di 700 euro sulla Wallbox Professional da 11 kW riservato ai primi 100 clienti della iX3 che opteranno per una tariffa elettrica E.ON V2G. Inoltre, tramite l'app My Bmw, i clienti possono verificare lo stato del loro bonus in tempo reale, mentre le funzioni di protezione intelligenti assicurano che la batteria ad alta tensione rimanga sempre entro un intervallo operativo ottimale. «Con la Neue Klasse, i veicoli BMW diventano per la prima volta parte attiva dell'ecosistema energetico - ha affermato Marcus Krieg, responsabile dei nuovi modelli di business del gruppo Bmw. - la loro tecnologia consente lo stoccaggio intelligente e il ritorno dell'energia alla rete, riducendo i costi per i clienti e rafforzando l'uso delle energie rinnovabili."

«La prima offerta commerciale V2G in Germania - aggiunge Filip Thon, ceo di E.ON Germania - segna una pietra miliare rivoluzionaria, collegando l'elettromobilità con la transizione energetica e consentendo ai clienti privati ;;per la prima volta di sfruttare il potenziale dei veicoli elettrici come accumulo flessibile di energia per il mondo energetico di domani."