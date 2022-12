Bmw Group, 2022 anno intenso con 15 modelli completamente elettrici. Di Silvestre: «Cambia il modello di vendita»

MILANO - «Il 2022 è stato un altro anno intenso, ricco di sfide, progetti e traguardi raggiunti. Il BMW Group continua con determinazione sulla strada della mobilità sostenibile. Siamo leader in Italia nel mercato premium delle vetture elettrificate con una quota superiore al 30% e siamo cresciuti di circa il 60% nella vendita di automobili completamente elettriche grazie all’offensiva di prodotto che abbiamo messo in campo». Lo ha affermato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e CEO di BMW Italia nel consueto incontro di fine anno con la stampa specializzata. Dopo aver ricordato che alla fine di quest’anno BMW avrà in produzione 15 modelli completamente elettrici, Di Silvestre si è soffermato sui progetti che la casa di Monaco offre alla società fra cui il progetto SpecialMente». Di Silvestre ha ricordato anche che la House of BMW di via Verri a Milano è diventata nel corso del 2022 un punto di riferimento del BMW Group a livello globale. «Il focus era ed è l’esperienza e la qualità della relazione con le persone che popolano il mercato e con gli appassionati di automobili speciali come le nostre. A distanza di un anno, quell’intuizione è stata un successo. Lo dicono i numeri: oltre 160 attività realizzate e oltre 11 mila le persone incontrate».

Dalla scorsa settimana la House Of BMW è diventata anche un museo che ospita, fino al 2 gennaio, la mostra “The Italians’ touch”, che racconta il contributo italiano alla storia della marca BMW: da Giugiaro e Michelotti per il design, da Ravaglia a Zanardi per le competizioni, fino a grandi talenti di oggi come Renzo Vitale che compone i suoni delle auto elettriche o Milena Pighi che coordina la corporate social responsibility del gruppo. Di Silvestre ha parlato anche delle future formule di vendita: «Noi vogliamo guidare insieme ai nostri concessionari la trasformazione del retail. I nostri partner di vendita rimarranno la spina dorsale del nostro successo. Il nostro obiettivo è garantire un business sostenibile, di successo e redditizio per il BMW Group. Vogliamo creare il modello distributivo del futuro che soddisfi tutte la parti coinvolte. Puntiamo a lanciare il nuovo modello nella rete MINI nel 2024 e per il marchio BMW nel 2026. Terzo e ultimo punto il progetto SpecialMente per creare valore sociale condiviso. Nel 2003 abbiamo iniziato un percorso con la Scuola di SciAbile di Sauze d’Oulx che ci ha indicato la direzione. Il prossimo anno festeggeremo 20 anni di storia insieme. Nel 2014, quando abbiamo dato vita alla strategia SpecialMente, che raccoglie storie straordinarie: dal progetto della boccia paralimpica insieme alla Federazione Italiana Bocce al rugby in sedia a rotelle.

A Milano con Rugby Milano entriamo nelle carceri milanesi. Lo stesso spirito anima “Made in Rebibbia” a Roma insieme all’Accademia dei Sartori. Ancora: la divisione BMW Motorrad con il progetto Diversamente Disabili, dove le persone diversamente abili tornano in moto o imparano ad andare in moto. Stiamo anche innovando e introducendo nuove iniziative come MINI e il Tortellante, a Modena, dove le nonne insegnano ai ragazzi autistici a fare i tortellini. Un prodotto così speciale che Massimo Bottura lo ha messo in carta nella sua Osteria Francescana. E facendo i tortellini i ragazzi con autismo imparano a comunicare, imparano un lavoro, fanno un percorso di autonomia. Infine il fronte della cultura. Quest’anno Bmw celebra 20 anni di rapporto con il teatro alla Scala di Milano.

Tra le iniziative del 2022 abbiamo supportato la seconda edizione di «La Scala in città», per far vivere l’emozione dell’arte a tutti coloro che abitualmente non frequentano il teatro, sposatando lo spettacolo nelle periferie e nei quartieri: oltre 20 mila persone hanno partecipato. Anche a Roma, dal 2015, esiste una simile colaborazione con il Teatro dell’Opera. Di Silvestre ha voluto mandare un saluto speciale ad Alex Zanardi: «Senza di lui SpecialMente non avrebbe questa forza e questo spirito. Senza di lui, forse, SpecialMente non sarebbe nato. Grazie Alex Zanardi!».