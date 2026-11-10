BMW Group aggiunge Samsung e LG per allargare e differenziare la propria base fornitori per le batterie

BMW Group potenzia e allarga la sua base di fornitori per le batterie grazie ad accordi che le permetteranno di lavorare insieme con le coreane Samsung SDI e LG Energy Solutions. L’obiettivo è differenziale territorialmente la dipendenza dai vari fornitori e anche la loro provenienza in modo da fronteggiare al meglio ogni evenienza e sviluppo sui mercati internazionali.

Non a caso, il gruppo tedesco ha scelto le due più grandi aziende coreane di batterie affiancandole a CATL e Eve Energy, giganti cinesi che offrono tutte le garanzie tecniche e tecnologiche del caso, ma non possono più essere sufficienti. Questo non tanto per ragioni quantitative, ma perché la Cina è diventata una realtà difficile per i costruttori esteri, industrialmente e commercialmente.

Ulteriore ragione è rappresentata dal crescente numero di politiche protezionistiche e sovraniste da parte sia dell’Unione Europea sia degli Stati Uniti. La prima si prepara a varare il pacchetto del Made in Europe che stabilirà tetti ben precisi di origine sulla filiera mentre atteggiamento ancora più intransigente arriva da Washington che sta tentando di tagliare ogni ponte strategico, tecnologico e commerciale tra l’industria statunitense e la Cina.

Dunque CATL e Eve Energy continueranno ad essere fornitori in Europa insieme a Samsung SDI rifornendo gli stabilimenti di Irlbach-Straßkirchen (Baviera) e Debrecen (Ungheria) mentre LG Energy Solution tornerà utile per l’impianto di Woodruff, nello stato del South Carolina, non lontano da Spartanburg dove si producono tutte le X tranne le X1 e X2, iX3 e la prossima iX4. Gli altri due stabilimenti dedicati alle batterie si trovano a Shenyang (Cina), e San Luis Potosí (Messico).

Nel frattempo BMW prosegue con lo sviluppo della tecnologia delle batterie, dalle celle fino al loro riciclo, in particolare presso il suo Battery Cell Competence Center (BCCC) di Monaco, il Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) di stanza Parsdorf e il nuovo Cell Recycling Competence Center (CRCC) di Salching dove, insieme alla Encory, si sperimentano i processi attraverso i quali recuperare dalle batterie esauste tutti i materiali per costruirne di nuove.