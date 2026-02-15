Bmw Group festeggia 25 anni di produzione motori in GB. Ha realizzato oltre 7,6 milioni di unità: dai 3 cilindri ai V12 Rolls-Royce

Lo stabilimento Bmw Group di Hams Hall, nel North Warwickshire, celebra 25 anni di attività produttiva. Aperto nel 2001, il sito ha realizzato oltre 7,6 milioni di motori e componenti ad alta precisione, diventando un nodo strategico della rete industriale globale del gruppo. L'impianto è parte integrante dell'approccio «technology open» di Bmw Group e fornisce diversi stabilimenti nel mondo con motori a benzina di ultima generazione ad alta efficienza, inclusi quelli destinati ai modelli plug-in hybrid.

La produzione spazia oggi dai propulsori tre e quattro cilindri fino ai V8 ad alte prestazioni per Bmw e Mini, mentre i motori V12 sono assemblati esclusivamente per Rolls-Royce Motor Cars attraverso un processo dedicato e altamente artigianale, prima della consegna allo stabilimento di Goodwood. «Questo anniversario rappresenta un traguardo speciale per il nostro sito - ha dichiarato Dirk Dreher, responsabile dello stabilimento di Hams Hall -. La passione delle nostre persone e il miglioramento continuo dei processi ci consentono di restare competitivi anche guardando al futuro».

Nel corso di 25 anni, Hams Hall ha conosciuto una crescita costante, passando dalla produzione di una sola famiglia di motori a due diverse linee e ampliando in modo significativo l'attività di lavorazioni meccaniche di precisione. Quest'ultima, inizialmente dedicata esclusivamente allo stabilimento, ha triplicato la capacità produttiva nell'ultimo decennio, superando il milione di componenti annui e rifornendo anche il sito Bmw di Steyr, in Austria. «Hams Hall è una parte fondamentale della nostra rete produttiva globale - ha spiegato Harald Gottsche, responsabile della produzione motori Bmw AG -. Combina competenze tecnologiche e grande flessibilità, garantendo motori efficienti e di qualità premium, incluso il V12». Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità: dal primo anno completo di produzione, il consumo energetico per motore è stato ridotto del 61%, permettendo di mantenere stabile il fabbisogno complessivo del sito nonostante l'aumento dei volumi.

Oggi lo stabilimento utilizza elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili e ha ridotto significativamente l'uso di gas naturale. Il sito è inoltre al centro del percorso di digitalizzazione secondo i principi Bmw iFactory, con l'adozione di un digital twin completamente connesso, robot autonomi e sistemi di visione basati su intelligenza artificiale per il controllo qualità. Un ruolo chiave è svolto anche dalle persone, grazie a una solida cultura di miglioramento continuo che incentiva idee e soluzioni per aumentare efficienza e ridurre sprechi.