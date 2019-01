Bmw Group, nel 2018 vendute 142mila auto elettrificate. In Italia ibride ed elettriche del gruppo raddoppiano

MILANO - Sono 142.617 le auto elettrificate (cioè elettriche a batteria e ibride plug-in) che Bmw Group ha venduto globalmente nel 2018, facendo così segnare un aumento del 58,4% rispetto all’anno precedente. «Dal lancio della i3 nel 2013, il Bmw Group ha rapidamente incrementato le vendite dei modelli elettrificati - ha dichiarato Harald Krueueger, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG - Con oltre 140.000 veicoli consegnati nel 2018, abbiamo ancora una volta raggiunto il nostro ambizioso obiettivo.

Questo straordinario risultato di vendita e la nostra impressionante quota di mercato dimostrano che i nostri veicoli sono ciò che il cliente desidera. Nei Paesi che offrono infrastrutture appropriate e supporto normativo, vediamo quanto velocemente l’elettromobilità possa diventare la norma. Sono fiducioso che entro la fine di quest’anno ci sarà un totale di mezzo milione di veicoli elettrificati del Bmw Group sulle strade, con molti altri in arrivo con il continuo ampliamento della nostra gamma di modelli nei prossimi anni». Con il 50% di questo totale (75mila unità) l’Europa è risultata la principale area di vendita di modelli Bmw e Mini a batteria e ibridi plug-in, con una quota di mercato superiore al 16%.

Il più grande singolo mercato per i veicoli elettrificati sono però gli USA, dove nel 2018 sono stati immatricolati oltre 25.000 modelli elettrici ed eiettrificati (ibridi plug-in) di Bmw e Mini. La Bmw 530e - che è stata omologata con un consumo di carburante combinato di 2,3-2,1 l/100 km ed emissioni combinate di CO2 di 13,9 - 13,3 g/km - è stata l’ibrido plug-in premium più venduto in Usa lo scorso anno. Anche in Italia Bmw Group conferma il suo ruolo guida in questo ambito: nel 2018 sono stati immatricolati 2.359 modelli elettrificati Bmw i, Bmw e Mini i - quasi il doppio dell’anno precedente - che corrispondono ad una quota del 25% del mercato elettrificato del nostro Paese.