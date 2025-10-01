Bmw Group, inaugurato lo stabilimento di Debrecen. Il primo modello in produzione sarà iX3

È stato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bmw AG, ad inaugurare ufficialmente lo stabilimento di Debrecen (Ungheria), il sito più innovativo del gruppo. Da fine ottobre, lo stabilimento di Debrecen sarà protagonista con l'avvio della produzione della nuova Bmw iX3, il primo modello di serie della famiglia Neue Klasse. Lo stabilimento è stato realizzato secondo le linee guida indicate della strategia Bmw iFactory, diventando anche il primo impianto a funzionare esclusivamente con elettricità proveniente da fonti rinnovabili in condizioni operative ordinarie, di cui circa un quarto coperto dall'impianto fotovoltaico interno che si estende su una superficie di 50 ettari.

Inoltre, il nuovo stabilimento ha un impatto importante anche sulla città ungherese e stimolato nuovi investimenti nella infrastrutture e nei trasporti, nonché creando oltre 2.000 posti di lavoro diretti e molti altri lungo la supply chain, grazie a fornitori e operatori di servizi regionali. Infine, il gruppo ha individuato nello stabilimento di Debrecen le caratteristiche per operare come un «network plant» che integra le migliori pratiche sviluppate nei vari stabilimenti del gruppo presenti in tutto il mondo.