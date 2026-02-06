​Bmw Group, per incrementare l'economia circolare si allea con PreZero per sviluppare processi di riciclo innovativi

Il gruppo Bmw e l'azienda PreZero, che fa parte del Gruppo Schwarz, hanno firmato un accordo per promuovere l'economia circolare nell'industria automobilistica europea. Bmw group metterà a disposizione le conoscenze acquisite presso il suo centro di riciclo e smantellamento interno e le competenze relative a materiali e produzione, mentre PreZero condividerà la sua conoscenza sui flussi di materiali e delle tecnologie di smistamento in Europa e fornirà la sua vasta esperienza nel riciclo delle batterie. L'obiettivo di questa collaborazione è quello di ridurre la dipendenza dalle materie prime sfruttando il riciclo dei veicoli a fine vita per rendere le catene di approvvigionamento più resilienti.

Nello specifico, inizialmente, i componenti di un veicolo saranno mantenuti nel ciclo il più a lungo possibile attraverso un utilizzo continuo, mentre, in un secondo momento, processi di riciclo innovativi consentiranno di recuperare materiali riciclati e materie prime di alta qualità. Un nuovo approccio che mira a ridurre il fabbisogno di materie prime riciclando materiali come acciaio, alluminio, plastica e materie prime per batterie. «La collaborazione con PreZero - ha affermato Ralf Hattler, senior vice president customer support e aftersales di Bmw group - rappresenta un'ulteriore pietra miliare nel percorso verso l'affermazione dell'economia circolare come modello di business a tutti gli effetti. Il nostro obiettivo è ridurre significativamente il fabbisogno di materie prime e rendere le catene di approvvigionamento più resilienti».