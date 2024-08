Bmw Group, un primo semestre con segno positivo. Successo di vendite guidato anche da veicoli elettrici: +24,6%

Dopo il primo semestre 2024, il Bmw Group cavalca il segno positivo e conferma le previsioni per l'intero anno. Grazie alla sua vasta gamma di prodotti, con consegne alla pari con l'anno precedente, la società ha registrato un margine EBIT automotive all'8,6% (Q2: 8,4%) nel primo semestre dell'anno. Il gruppo ha registrato un margine EBIT nel segmento automobilistico pari al 9,6% (Q2: 9,4%), confermando un livello di investimento costantemente elevato per rafforzare la sua forza innovativa e migliorare la sua linea di modelli futuri. Il successo di vendita del primo semestre è stato in gran parte guidato da veicoli completamente elettrici (BEV) e modelli Bmw e Bmw M, che hanno entrambi registrato una crescita a due cifre. I marchi Bmw, Mini e Rolls-Royce hanno registrato un incremento del 24,6% delle consegne di veicoli BEV, per 190.614 veicoli completamente elettrici.

Il marchio Bmw è al terzo posto nel mondo, con quasi 180.000 veicoli BEV consegnati. In totale, tra gennaio e giugno l'azienda ha consegnato 1.213.276 veicoli ai clienti di tutti i marchi del Bmw Group, raggiungendo così lo stesso livello elevato dell'anno precedente (2023: -0,1%; T2: 618.743 unità; -1,3%). Con un margine EBT del 10,9% (Q2: 10,5%), il margine di Gruppo ha superato l'obiettivo strategico della società del 10%. «La nostra ambizione è sempre stata quella di distinguerci dalla concorrenza - ha dichiarato Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione Bmw AG - soprattutto in presenza di venti contrari. I primi sei mesi lo confermano: nelle difficili condizioni del primo semestre, siamo in testa nel nostro ambiente competitivo diretto, con la nostra crescita elettrica».