Bmw Group, uscito da Dingolfing il due milionesimo veicolo elettrico. Traguardo raggiunto con una i5 M60 xDrive

Il gruppo Bmw ha prodotto nello stabilimento di Dingolfing il due milionesimo veicolo completamente elettrico, si tratta di una i5 M60 xDrive berlina caratterizzata dalla livrea Tansanite Blue. In questo impianto la costruzione in serie di veicoli alimentati a batteria da parte della casa dell'elica è iniziata nel 2021 con il Suv iX e, attualmente, il sito produttivo in questione è quello in cui viene realizzata la gamma di modelli BEV più ampia del gruppo. Nello specifico, nell'impianto della Bassa Baviera si producono la iX, le i5 berlina e Touring, e la i7.

Dall'avvio della costruzione di modelli 100% elettrici, a Dingolfing stati prodotti oltre 320.000 veicoli con questa alimentazione: vale a dire quasi un veicolo su sei dei due milioni di modelli BEV complessivi del gruppo Bmw. Inoltre, lo scorso anno più di un quarto dei veicoli prodotti nello stabilimento tedesco aveva un powertrain completamente elettrico.

La strategia produttiva di Bmw rispecchia la diffusione dei modelli a batteria sul mercato ed opera con grande flessibilità; infatti, da alcuni anni, in ogni stabilimento del gruppo esce dalla linea almeno un modello completamente elettrico, in base ad un approccio tecnologicamente aperto che prevede la produzione di veicoli con diverse tipologie di propulsione in modo flessibile e misto sulla stessa linea di produzione.