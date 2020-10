​Bmw Group, volano i veicoli elettrici: +47%. Bene anche le vendite del Gruppo nel 3° trimestre a 675.680 unità, +8,6%

MILANO - Bmw ha reso noto che le vendite globali del gruppo Sono aumentate dell’8,6% a 675.680 veicoli nel terzo trimestre. Le vendite nei primi nove mesi dell’anno sono diminuite del 12,5% su base annua, ha affermato il produttore di auto, aggiungendo che ciò riflette gli effetti della pandemia di coronavirus. Il marchio Bmw ha registrato una crescita delle vendite del 9,8% nel terzo trimestre, con 585.336 unità. In Cina, le vendite di Bmw e Mini sono aumentate del 31% nello stesso periodo, mentre le vendite in Europa sono aumentate del 7,1%. Per quanto riguarda i veicoli elettrificati, il gruppo ha consegnato 54.719 unità nel terzo trimestre, con un aumento di quasi il 47% su base annua.