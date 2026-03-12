Bmw Group ha chiuso il 2025 con un utile netto stabile a 7 mld. Ricavi a 133,45 mld (-6%). Zipse: «Siamo sulla strada giusta»

Il gruppo Bmw ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile operativo stabile a 10 miliardi di euro, così come l'utile netto, che si è mantenuto a 7 miliardi. Nel corso dell'anno il colosso di Monaco di Baviera ha venduto oltre 2,46 milioni di veicoli, lo 0,5% in più rispetto all'anno precedente. In crescita dell'8,3% i veicoli elettrificati a 642.087 unità, di cui 442.072 interamente elettrici. In Europa le vendite di auto totalmente elettriche sono cresciute del 28,2%. I veicoli elettrificati hanno rappresentato il 26% delle vendite totali del gruppo e quelli interamente elettrici il 18%.

I ricavi del gruppo Bmw sono scesi del 6,3% a 133,45 miliardi di euro, mentre l'utile operativo, in calo del 6,7%, si è mantenuto al 7,7% dei ricavi e il risultato netto è sceso del 3% a 7,45 miliardi. In crescita da 4,3 a 4,4 euro il dividendo ordinario e da 4,32 a 4,42 euro quello privilegiato.

Il gruppo Bmw si è distino nel 2025 per «visione strategica, forte risultato operativo ed elevata affidabilità". Lo afferma il presidente del consiglio di gestione Oliver Zipse sottolineando che «i pilastri del nostro successo sono l'approccio tecnologico neutrale, la nostra vasta impronta globale e l'attrattività dei nostri marchi e dei nostri prodotti». «Negli ultimi anni - spiega il manager - abbiamo mantenuto un posizionamento strategico corretto che ci ha consentito oggi di raccoglierne i risultati». «In un contesto difficile non abbiamo bisogno di cambiare direzione - sottolinea - ma al contrario di mantenere la nostra rotta e continuare a implementare la nostra strategia in modo sistematico».