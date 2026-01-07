Bmw ha costruito più di 1 mln di auto in Germania nel 2025. Complessivamente nel Paese prodotte 4,15 mln di vetture

Bmw ha costruito più di 1 milione di auto in Germania nel 2025, pari a circa il 25% della produzione automobilistica totale del Paese, ha annunciato oggi l'azienda con sede a Monaco. Complessivamente, lo scorso anno in Germania sono state costruite 4,15 milioni di autovetture, secondo quanto riportato ieri dall'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda). Ciò significa che il 40% delle auto prodotte da Bmw in tutto il mondo proverrà probabilmente dalla Germania. L'azienda non ha ancora pubblicato cifre esatte, ma nel 2024 la quota si aggirava intorno al 43%.

In Germania, Bmw produce auto a Monaco di Baviera, Ratisbona, Dingolfing e Lipsia. La maggior parte di queste è destinata all'area europea. L'azienda non ha ancora pubblicato dati sulla distribuzione attuale, ma nel 2024 Ratisbona ha registrato il volume di produzione più elevato tra gli stabilimenti tedeschi, con 343.000 vetture, davanti a Dingolfing con 298.000, Lipsia con 246.000 e Monaco con 201.000. È probabile che la distribuzione dello scorso anno sia stata pressoché simile. Ciò significa che poco meno di un terzo delle auto prodotte dal Gruppo Bmw, che comprende anche Mini e Rolls-Royce, proviene dalla Baviera.

Bmw costruisce veicoli con motori a combustione interna, ibridi plug-in e trazione completamente elettrica su un'unica linea di produzione in tutti e quattro gli stabilimenti tedeschi. Gli stabilimenti bavaresi costruiscono esclusivamente veicoli per il marchio principale, mentre lo stabilimento di Lipsia produce anche la Mini Countryman oltre ai modelli Bmw. Tuttavia, lo stabilimento più grande dell'azienda si trova all'estero. Nel 2024 si trovava a Spartanburg, nella Carolina del Sud, nel sud-est degli Stati Uniti, dove sono stati prodotti 396.000 veicoli. «I nostri stabilimenti dimostrano in modo impressionante quanto sia competitiva l'industria tedesca», ha affermato Milan Nedeljković, direttore di produzione e amministratore delegato designato di Bmw. «Oltre un milione di veicoli prodotti sono più di un milione di validi argomenti a favore della forza innovativa della Germania», ha aggiunto.