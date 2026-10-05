Bmw ha prodotto a Monaco la milionesima vettura M. Target raggiunto con una M3 speciale Individual Fire Orange III

Nello stabilimento di Monaco di Baviera, in Germania, è stata prodotta la milionesima vettura di Bmw M, il reparto sportivo della casa dell'elica. Si tratta di una M3 caratterizzata dalla speciale verniciatura Bmw Individual Fire Orange III, che, nel corso di una cerimonia ufficiale, è stata consegnata da Peter Weber, responsabile dello stabilimento, a Franciscus van Meel, ceo di Bmw M GmbH. L'auto in questione indica un passaggio di testimone importante, visto che l'attuale generazione della M3 è iniziata a Monaco nel 2020 e che la nuova M3 completamente elettrica sarà prodotta nello stesso impianto.

La nuova berlina sportiva a batteria sarà il primo modello M della Neue Klasse ed il secondo modello Neue Klasse prodotto a Monaco dopo la BMW i3. Questo stabilimento svolge un ruolo chiave nella transizione verso la mobilità elettrica del gruppo Bmw, in quanto, a partire dal 2027, produrrà esclusivamente veicoli elettrici. Per questa trasformazione del sito produttivo di Monaco, che non ha interrotto la produzione attuale, Bmw Group sta compiendo un investimento complessivo di circa 650 milioni di euro. Nell'impianto sono stati realizzati un nuovo reparto di produzione delle carrozzerie ed un impianto di assemblaggio veicoli all'avanguardia con nuove aree logistiche.