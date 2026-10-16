Bmw inizia in Cina la produzione delle batterie di sesta generazione (Gen6) per i modelli Neue Klasse

Bmw Group ha avviato la produzione in serie delle batterie ad alta tensione di sesta generazione (Gen6) nello stabilimento di Shenyang, in Cina. Il sito è il terzo del network globale destinato a questa tecnologia, dopo quelli di Debrecen, in Ungheria, e Irlbach-Straßkirchen, in Germania. Le batterie prodotte localmente alimenteranno i futuri modelli elettrici Neue Klasse destinati al mercato cinese, rafforzando la strategia del gruppo di realizzare i componenti chiave vicino agli impianti di assemblaggio dei veicoli. La nuova generazione di batterie introduce celle cilindriche che, rispetto a quelle precedenti, offrono una densità energetica superiore di oltre il 20%. La tecnologia consente inoltre di aumentare fino al 30% la velocità di ricarica e l'autonomia.

Un contributo importante arriva dall'architettura cell-to-pack, che integra direttamente le celle nell'alloggiamento della batteria eliminando il tradizionale livello dei moduli. La soluzione permette di sfruttare meglio lo spazio disponibile e di adattare più facilmente il sistema a differenti modelli. Un ruolo centrale è affidato anche all'Energy Master, unità di controllo sviluppata da Bmw Group e collocata direttamente sulla batteria ad alta tensione. Il dispositivo riunisce le principali funzioni di gestione dell'energia e della batteria, contribuendo al controllo del sistema elettrico del veicolo. La produzione cinese si inserisce in un piano di industrializzazione globale della tecnologia Gen6. Nei prossimi mesi è previsto l'avvio della produzione in serie anche nei siti di Woodruff, negli Stati Uniti, e San Luis Potosí, in Messico.