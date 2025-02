Bmw inizierà produzione batterie EV di sesta generazione in Cina nel 2026. Tecnologia da 800 V e maggiore autonomia

Bmw ha affermato di prevede l'avvio in Cina nel 2026 della produzione in serie delle sue batterie per veicoli elettrici (EV) di sesta generazione, che utilizzano grandi celle cilindriche. Bmw sta attualmente lavorando con fornitori cinesi, tra cui Catl ed Eve Energy, per far progredire la produzione in serie delle nuove batterie. Alla fine del 2024, Bmw ha lanciato la produzione pilota delle batterie di nuova generazione presso la sua base produttiva di Shenyang, la capitale della provincia di Liaoning, nella Cina nord-orientale. Le batterie saranno utilizzate per la prima volta quest'anno in un nuovo modello di auto e utilizzano una nuova tecnologia da 800 V in grado di estendere l'autonomia di guida di un veicolo di 300 chilometri con una carica di 10 minuti.

I miglioramenti includono anche una densità energetica maggiore del 20 %, una velocità di ricarica più rapida del 30% e un aumento del 30% dell'autonomia di guida, con alcuni modelli che raggiungono cifre ancora più elevate. Bmw Brilliance Automotive, la joint venture cinese di Bmw a Shenyang, è la prima casa automobilistica in joint venture in Cina a stabilire un centro per batterie EV e un sistema di riciclaggio a circuito chiuso per le batterie EV. Dal 2017, l'investimento cumulativo di Bmw nella produzione di batterie EV e negli impianti di ricerca e sviluppo in Cina ha superato i 14 miliardi di yuan (1,95 miliardi di dollari Usa). Dal 2010, l'investimento cumulativo nella base di produzione di Shenyang di Bmw, la sua più grande base di produzione al mondo, ha raggiunto i 105 miliardi di yuan.